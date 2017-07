Kategorie: Zajímavosti Vytvořeno pondělí 24. červenec 2017 10:23 Napsal Mgr. Stanislav Bensch

Karlovarský mezinárodní filmový festival, největší světová soutěžní přehlídka filmů ve východní Evropě, udělil své ceny už po dvaapadesáté. Oproti loňsku festival navštívilo téměř o pět tisíc diváků více, nechyběly hollywoodské hvězdy ani hity z dalších velkých festivalů, přálo mu i počasí.

Silné aktuální příběhy, umocněné výraznými hereckými výkony, naplňovaly prakticky celou sestavu letošní hlavní soutěže, kterou tvořilo celkem dvanáct titulů. Porota z nich ocenila následující :

Zvláštní uznání byla tentokrát udělena hned dvě – rumunskému Breaking News a americkému Drobné si nechte. Ústředními postavami rumunského snímku jsou televizní reportér, mající natočit nekrolog svého kameramana, jenž zahynul při tragické nehodě, které byli oba účastni, a jeho patnáctiletá dcera, jejíž vztah k otci byl více než komplikovaný. Jde o další ze současných úspěšných rumunských psychologických dramat, které si tentokrát všímá povrchnosti mediální profese a úlohy otce v životě dítěte. Americký snímek je naopak atypickou romantickou komedií o nekonvenčním mileneckém páru. Cenu za mužský herecký výkon získal Alexandr Jaščenko, excelující coby sympatický lékař záchranky, který si občas po službě rád přihne. Precizně natočená krize manželského vztahu patřila hned po svém uvedení k žhavým kandidátům na některou z cen. Cenu za ženský herecký výkon si odvezly dvě hlavní představitelky z polského filmu Ptáci zpívají v Kigali – Jowita Budniková a Eliane Umuhire z Rwandy. Příběh polské ornitoložky, která během rwandské genocidy v polovině devadesátých let minulého století zachrání dceru svého kolegy, jehož rodina byla vyvražděna, a odveze ji do Polska, citlivě zaznamenává trauma obou žen, poznamenaných tragickými událostmi. Realizačně náročný snímek, který zprvu natáčel ve Rwandě Krzysztof Krauze (např. Můj Nikifor – Křištálový globus z MFF Karlovy Vary 2005) a který po režisérově smrti dokončila jeho manželka a stálá spolupracovnice Joanna Kos-Krauze, měl ambice získat Cenu za režii. Tu ale nakonec porota přiřkla Peteru Bebjakovi za jeho slovensko-ukrajinské krimi s prvky thrilleru Čára. Ve Varech nejednoznačně přijatý snímek vypráví o partě pašeráků cigaret ve svérázném prostředí regionu na slovensko-ukrajinských hranicích v době budování nové hranice schengenského prostoru. Zdaleka největším překvapením bylo ale udělení samotné Velké ceny – Křišťálového globusu domácímu snímku režiséra Václava Kadrnky Křižáček. Do 13. století situovaná road movie vypráví o pátrání rytíře Bořka (Karel Roden) po svém jediném synovi, který utekl z domova, aby se stal jedním z účastníků dětské křížové výpravy do Svaté země, byla inspirována básní Jaroslava Vrchlického Svojanovský křižáček. Minimalistický, prakticky bezdějový autorský film (scénář a režie) s vyhraněnou stylizací vznikl v česko-slovensko-italské koprodukci, kde jedním z koproducentů je i Česká televize. Nekomerční, kontroverzně přijatý snímek, se dočkal po svém uvedení i při vyhlášení cen jen zdvořilostního potlesku. Kadrnka však bezesporu patří k těm ambiciozním tvůrcům, kteří se snaží posunout filmový jazyk někam dál. Svou Zvlášní cenu udělila hlavní porota filmu Chlapi nepláčou režiséra Alena Drljeviće, natočeném v mezinárodní koprodukci Bosny a Hercegoviny, Slovinska, Chorvatska a Německa. Drama o osudech mužů poznamenaných válečnými konflikty 90. let v bývalé Jugoslávii a o nesnadném odpuštění druhému vyniká mistrnou režií a hereckými výkony.

K neoceněným snímkům z hlavní soutěže, které si ale zaslouží pozornost, patřily bezesporu dramata Korporace a Cukrář. Francouzská Korporace si bere na mušku doslova management děsu v jedné z nadnárodních společností a izraelsko-německý Cukrář je decentně odvyprávěným mileneckým příběhem dvou mužů z různého kulturního prostředí. Ačkoliv je samota jedním z ústředních témat tohoto filmu, podle režiséra Ofira Raula Graizera tu jde především o imigraci, o hledání nové identity a rodiny, o pokus vytvořit si nový život poté, co jste prodělali velkou osobní ztrátu. Až do poslední chvíle právě Cukrář vedl v hlasování diváků o nejúspěšnější film. Nakonec byl ale předstižen nesoutěžně uvedeným thrillerem s prvky westernu Wind River s Jeremym Rennerem v hlavní roli, který tu Cenu diváků deníku Právo převzal osobně.

V soutěži Na východ od Západu udělila porota svou Zvláštní cenu gruzínské režisérce Mariam Khatchvaniové za film Dede, natočeném v neobvykle poskládané koprodukci Gruzie, Kataru, Irska, Nizozemska a Chorvatska. Je situován do odlehlé horské vesničky ve Svanetii počátku 90. let minulého století a režisérka v něm autenticky zaznamenala řadu místních tradic a zvyků. Velká cena této sekce patří letos netradičnímu ruskému road movie Alexandra Chanta Jak Víťa Česnek vezl Ljochu Vrtáka do důchoďáku o nalézání vztahu syna a otce se satiricky zobrazeným současným Ruskem, rázovitými figurkami a vtipnou zápletkou.

Ze soutěže dokumentů si Zvláštní cenu odnesla rakousko-francouzsko-lichtenštejnská Lekce francouzské konverzace, jejímiž protagonisty jsou cizinci ze všech koutů svta, kteří se každý týden scházejí na jazykovém kurzu. Nejlepším dokumentem se stal španělský snímek Spousta dětí, opice a zámek. Celovečerní debut Gustavo Salmeróna je jakousi filmovou kronikou jeho rodiny a zároveň alegorií aktuální situace ve Španělsku, okořeněnou prvky absurdního humoru.

Patřičný lesk festivalu i letos dodala přítomnost zahraničních hvězd, kterým se vedle pochopitelného zájmu publika dostalo i významného ocenění. Hned na začátku festivalu zazářila na červeném koberci hollywoodská star Uma Thurmanová, následovaná držitelem Oscara a Zlatého glóbu, skromnějším a sympatičtějším Caseyem Affleckem (oba převzali z rukou Jiřího Bartošky Cenu prezidenta festivalu). Nejvyšší ocenění, Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, si převzali hudební skladatel James Newton Howard (mj. autor hudby k filmu Fantastická zvířata a kde je najít) a nestoři britského filmu režisér Ken Loach a jeho scenárista Paul Laverty. A na závěr festivalu udělil Jiří Bartoška Cenu prezidenta festivalu také další přítomné hollywoodské hvězdě Jeremymu Rennerovi. Za mimořádný přínos české kinematografii byl odměněn režisér Václav Vorlíček.

Z mnoha hitů z jiných světových festivalů byl mimořádný divácký zájem zejména o neoriginálnější snímek z letošního Sundance festivalu Přízrak s Casey Affleckem, o Oklamaného Sofie Coppolové, Hanekeho Happy End, Ozonova Dvojitého milence či Wind River s Jeremym Rennerem. K hojně navštěvovaným patřila i Pocta Kendžimu Mizogučimu, filmy z Dnů kritiků Variety nebo dokument Olgy Sommerové Červená.

Příští, 53. karlovarský MFF, proběhne od 29. června do 7. července 2017 a jeho novou festivalovou znělku přislíbili natočit i letošní festivalové hvězdy Casey Affleck a Jeremy Renner.

