Kategorie: Osobnosti Napsal Mgr. Stanislav Bensch

Vlastním jménem E. A. Pittermann se narodil 29. července 1885 v Pardubicích. Po absolvování gymnázia začal v roce 1904 studovat malířství na pražské AVU, odkud byl ale po čtyřech letech vyloučen pro porušení kázně. Ještě za studií se podílel na založení a prvním veřejném vystoupení malířské skupiny Osma (E. Filla, B. Kubišta aj., 1907). Jako malíř zprvu osciloval mezi postimpresionismem a expresionismem, později byl ovlivněn kubismem, na jeho tvorbu zapůsobily i sociální tendence. Tvořil příležitostné kresby, ilustrace a karikatury a dnes je řazen k zakladatelské generaci moderního českého umění.

Okouzlil jej ale především svět kabaretu a divadla. Kabaretu se jako autor, herec a režisér věnoval zejména v 10. a 20. letech minulého století, kdy prošel mnoha pražskými kabaretními scénami, od Schöblova kabaretu Na poříčí přes Hašlerovu Lucernu po Montmartr, Červenou sedmu, Rokoko aj. Několik scén sám založil a vedl, např. kabaret BUM (1920), Revoluční scénu (1920-21, zde uvedl vlastní a první dramatizaci Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka a Kischovo Nanebevstoupení Tonky Šibenice), Wilde Bühne v Berlíně (1922). V dalších letech se svou ženou, herečkou Xenou Longenovou (rozenou Polyxenou Markovou), střídal angažmá v Brně a v Praze. Roku 1925 založil s režisérem Vladimírem Gamzou divadelní soubor SEČESTEAL (Spojené ensembly Českého studia E. A. Longen), po jehož rozpadu pracoval jako autor a dramaturg v Divadle Vlasty Buriana.

S filmem přišel do styku už v roce 1911, kdy společně s kameramanem Antonínem Pechem napsal čtyřdílnou sérii situačních žertů o pražském mládenci Rudim, ve které si zahrál i titulní postavu (v kinech byla ale uvedena jen fraška Rudi na záletech). V němém filmu se znovu jako herec objevil až o deset let později v Kolárově – Lamačově detektivce Otrávené světlo (1921). Pro film potom začal soustavně pracovat od počátku 30. let. Podle jeho divadelních her byly natočeny úspěšné veselohry s Vlastou Burianem C. a k. polní maršálek (1930) a Anton Špelec, ostrostřelec (1932), podle jeho námětu vznikl i Hrdinný kapitán Korkorán, opět s králem komiků v hlavní roli (1934). Jako herec se opětovně na plátně objevil dvakrát v roce 1931, a sice v hlavní roli filmu Karla Antona Aféra plukovníka Redla a pak v Innemannově legionářském snímku Třetí rota. V témže roce se také sám zcela neúspěšně pokusil o filmovou režii frašky Miláček pluku a staropražské historky Skalní ševci.

Jako novinář přispíval do denního tisku a periodik fejetony a články z divadelního prostředí, dodnes cenné jsou jeho vzpomínky na Vlastu Buriana (Král komiků, 1927), Jaroslava Haška (Jaroslav Hašek, 1928) a Xenu Longenovou (Herečka, 1929). Zemřel 24. dubna 1936 v Benešově.

Vychází POPRVÉ NA DVD

K dostání v trafikách od 25. listopadu 2015 za 99 Kč

V prodeji bude 14 dní.

Kromě trafik si DVD můžete zakoupit na www.filmexport.cz

Filmografie :

1911He, N, R: RUDI NA KŘTINÁCH / He, N, R: RUDI NA ZÁLETECH / He, N, R: RUDI SE ŽENÍ / He, N, R: RUDI SPORTSMAN

1921 He: OTRÁVENÉ SVĚTLO

1930APr: C. A K. POLNÍ MARŠÁLEK

1931APr, He: AFÉRA PLUKOVNÍKA REDLA / He: TŘETÍ ROTA / N, Sc, R: MILÁČEK PLUKU / N, Sc: POSLEDNÍ BOHÉM / N, Sc, R: SKALNÍ ŠEVCI / N, Sc: ZAZOBANEC

1932APr: ANTON ŠPELEC, OSTROSTŘELEC

1933APr: POBOČNÍK JEHO VÝSOSTI / Sc: JSEM DĚVČE S ČERTEM V TĚLE

1934APr, Sc: NEZLOBTE DĚDEČKA / N: HRDINNÝ KAPITÁN KORKORÁN / N, Sc: POKUŠENÍ PANÍ ANTONIE / Sc: MATKA KRÁČMERKA / Sc: ZLATÁ KATEŘINA

1935N, Sc: JEDNA Z MILIONU / N, Sc: STUDENTSKÁ MÁMA / Sc: JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ / Sc: PRVNÍ POLÍBENÍ

1936Sc: NAŠE XI.

Tučně zvýrazněné filmy si můžete objednat na www.filmexport.cz nebo tel. 261 213 664.

Vysvětlivky:

APr – autor předlohy

N – námět

Sc – scénář

R – režie

He – herec