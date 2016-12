Kategorie: Osobnosti Napsal Mgr. Stanislav Bensch

Narodil se v Praze 8. října 1894 ve smíšené česko-německé rodině vyššího úředníka Škodových závodů. Absolvoval německé školy a také herectví vystudoval v Berlíně. Na profesionálních scénách začal hrát od roku 1918 v německých divadlech v Podmoklech, Vratislavi, Brunšviku a Berlíně. Až v roce 1922 přešel k českým scénám v Praze, k divadlu Komedie a Švandovu divadlu na Smíchově. V letech 1928-45 patřil k předním členům souboru Městských divadel pražských. Po krátké přestávce vystřídal po válce pražskou Alhambru, divadlo ve Slaném, pražské Divadlo S. K. Neumanna (1949-56) a v posledních letech života hrál v Divadle ABC (1957-60). Na divadle je vrchol jeho tvůrčí éry spojen s rozkvětem konverzační komedie 30. let, kdy patřil k nejoblíbenějším hercům tohoto žánru, vytvořil ale i řadu náročnějších postav. Stereotypu se bránil osobitým šarmem a zcela neobvyklou pohotovostí dialogu.

Před filmovou kamerou se poprvé objevil v roce 1924 jako lupič nešika po boku Martina Friče v komedii Chyťte ho! režiséra Karla Lamače. Další role, hrabě Ostrovín, přišla až po devíti letech ve zvukovém zpracování oblíbeného sentimentálního románku Ivana Klicpery Jindra, hraběnka Ostrovínová, opět v Lamačově režii.





Na filmovém plátně vytvořil přes čtyřicet menších, ale charakteristických postav. K těm nejlepším patřily role ve filmech Mazlíček, Lidé na kře, Panenství, Jiný vzduch, Kristian nebo Dívka v modrém. Za německé okupace hrál též pod jménem Friedrich Walldorf v německých filmech. Po válce se objevoval již jen v epizodkách, naposledy v roce 1958 ve filmech Páté kolo u vozu a Útěk ze stínu. Zemřel 20. března 1960 v Praze.

Filmografie :

1924 He: CHYŤTE HO! (Lupič nešika)

1933 He: JINDRA, HRABĚNKA OSTROVÍNOVÁ

1934 He: MAZLÍČEK / He: ROZPUSTILÁ NOC

1935 He: KLUB TŘÍ

1936 He: MANŽELSTVÍ NA ÚVĚR / He: NAŠE JEDENÁCTKA / He: ŠVADLENKA / He: VELBLOUD UCHEM JEHLY

1937 He: ADVOKÁTKA VĚRA / He: DĚVČE ZA VÝKLADEM / He: JARČIN PROFESOR / He: KLATOVŠTÍ DRAGOUNI / He: KRB BEZ OHNĚ / He: LIDÉ NA KŘE / He: LÍZIN LET DO NEBE (Líza Irovská) / He: PANENSTVÍ / He, Zp: POSLÍČEK LÁSKY / He: VÝDĚLEČNÉ ŽENY / He: ZE VŠECH JEDINÁ / He: ŽENA NA ROZCESTÍ

1938 He: HOLKA NEBO KLUK? / He: KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA / He: MANŽELKA NĚCO TUŠÍ / He: PÁN A SLUHA / He: UMLČENÉ RTY / He: VZHŮRU NOHAMA / He: ZBOROV

1939 He: DÍVKA V MODRÉM / He: JEJÍ HŘÍCH / He: JINÝ VZDUCH / He: KRISTIAN / He: LÍZINO ŠTĚSTÍ / He: MOŘSKÁ PANNA / Zp: HVĚZDA Z POSLEDNÍ ŠTACE

1940 He, Zp: ARTUR A LEONTÝNA / He: DVA TÝDNY ŠTĚSTÍ / He: MINULOST JANY KOSINOVÉ / He: PŘÍTELKYNĚ PANA MINISTRA / He: ŽIVOT JE KRÁSNÝ

1943 He: TANEČNICE

1944 He: HUDBOU ZA ŠTĚSTÍM / He: SOBOTA

1951 He: MIKOLÁŠ ALEŠ

1952 He: MLADÁ LÉTA

1953 He: AMERICKÉ ŘEŠENÍ / He: MĚSÍC NAD ŘEKOU

1954 He: CIRKUS BUDE!

1955 He: VZORNÝ KINEMATOGRAF HAŠKA JAROSLAVA

1956 Ko: POZOR JEDU ... !

1958 He: PÁTÉ KOLO U VOZU / He: ÚTĚK ZE STÍNU

Vysvětlivky:

Vysvětlivky:

He – herec

Zp – zpívá

Ko – komentář čte