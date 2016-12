Kategorie: Osobnosti Napsal Mgr. Stanislav Bensch

Narodil se 19. ledna 1898 v Karlových Varech. Nejprve se vyučil holičem, ale už od mládí byl vášnivým fotoamatérem a v průběhu 1. světové války se zdokonalil jako vojenský fotograf. V němém filmu začal pracovat brzy po válce. Nejprve se objevil jako herec v roli cirkusáka v Innemannově komedii Venoušek a Stázička (1922), ale už v roce 1923 stál za kamerou společně s Otto Hellerem při natáčení komedie Karla Antona Únos bankéře Fuxe a po několika dalších filmech začal od roku 1926 pracovat jako samostatný kameraman.

Tehdy natočil mj. i jeden z nejlepších českých němých filmů, Antonovu adaptaci Mrštíkova románu Pohádka máje (1926) a také krátkometrážní dokumenty Praha, město sta věží a Praha v záři světel (oba 1928). Společně s Karlem Kopřivou, Otto Hellerem a Janem Stallichem se podílel na kameře Kolárova historického velkofilmu Svatý Václav (1929). Jeho fotografické kvality došly vrcholného naplnění až na samém sklonku němé éry, byla to právě jeho kamera, jak také soudobá kritika zdůraznila, která přispěla k sugestivnosti filmového obrazu a mezinárodnímu úspěchu Erotikonu Gustava Machatého (1929).

Od svého prvního zvukového filmu, Innemannovy adaptace Tylovy Fidlovačky (1930), natočil ve zvukové éře téměř čtyřicet dalších titulů. Jako žák Otto Hellera uměl stejně dokonale snímat českou krajinu (Pohádka máje, 1926; Před maturitou, 1932; Ze světa lesních samot, 1933) i interiéry (Muži v offsidu, 1931; U snědeného krámu, 1933). S Otto Hellerem byl rovnocenným partnerem výtvarníka Alexandra Hackenschmieda a režiséra Machatého na jeho prvním zvukovém filmu Ze soboty na neděli (1931), ryzí filmovou poezií naplnil exteriérové snímky Vančurova filmu Před maturitou (1932).

V polovině 30. let se jako kameraman spolupodílel i na dvou mezinárodních koprodukcích natáčených v barrandovských ateliérech. S německým kameramanem Fritzem Arnem Wagnerem stál za kamerou česko-francouzského filmu ruského režiséra Viktora Turžanského Volha v plamenech (1934) a s českým kolegou Janem Stallichem se střídal na jiném česko-francouzském projektu, na snímku Juliena Duviviera Golem (1936). V roce 1936 odjel s režisérem Machatým, který si jej vybral pro kameru svého filmu Ballerine (Tanečnice), do Itálie. Přestože titul propadl, Víchova kamera vzbudila pozornost a italští podnikatelé nadaného českého kameramana trvale angažovali. V dalších letech tak pracoval s předními italskými režiséry G. Alessandrinim, A. Palermim, C. D´Erricem, A. Blasettim, L. Comencinim, M. Soldatim nebo C. Mastrocinquem a v roce 1947 byl dokonce poctěn Stříbrnou stuhou (Nastro d´argento) za vynikající práci pro italský film, jmenovitě za nejlepší fotografii roku ve filmu režiséra Maria Soldatiho Daniele Cortis (1946).

Po ojedinělých titulech natočených ve Francii, Anglii a USA, nasnímal v 50. letech několik filmů v NSR, kde pracoval zejména pro Willi Forsta (Die Sünderin, Es geschehen noch Wunder). Jeho posledním filmovým opusem byl snímek Peccati d´estate z roku 1962 natočený v Itálii. O čtyři roky později 14. září 1966 v Římě zemřel.

Filmografie:

1922 He: VENOUŠEK A STÁZIČKA

1923 K: ÚNOS BANKÉŘE FUXE

1924 K: DĚVČE Z HOR / K: DVOJÍ ŽIVOT

1925 K: DO PANSKÉHO STAVU (Matka Kráčmerka I.)

1926 K: OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA I. / K: OTEC KONDELÍK A ŽENICH VEJVARA II. / K: POHÁDKA MÁJE / K: ŠVEJK V RUSKÉM ZAJETÍ / K: VÁLEČNÉ TAJNOSTI PRAŽSKÉ

1927 K: DŘÍVE A NYNÍ / K: DVA BRATŘI / K: JAK UKLÁDALI PENÍZE PŘEDKOVÉ / K: KDO TOUŽÍ RYCHLE ZBOHATNOUT / K: MEZNÍKY / K: MLÉKAŘSKÁ DRUŽSTVA / K: MŮJ PŘÍTEL AUTOMOBIL / K: NEJKRÁSNĚJŠÍ VYHLÍDKA / K: OD ZRNA AŽ K CHLEBU / K: OSUD VDOVY NOVÁKOVÉ / K: S ČESKOSLOVENSKÝMI NOVINÁŘI DO PAŘÍŽE / K: SVOBODA / K: VELIKONOČNÍ SVÁTKY NA MORAVĚ / K: VÝROBA ELEKTRICKÝCH LOKOMOTIV / Sc: DRUHÁ DĚLNICKÁ OLYMPIADA V PRAZE

1928 K: DEMÄNOVÁ / K: ELEKTRICKÉ VLNY / K: ELEKTŘINA VE SLUŽBÁCH VENKOVA / K: NAŠE HORY V ZIMĚ / K: PAN PRESIDENT NA MORAVĚ / K: PODSKALÁK / K: POKUSY S MODELY JEZŮ / K: PRAHA, MĚSTO STA VĚŽÍ / K: PRAHA V ZÁŘI SVĚTEL / K: SJEZD SLOVANSKÉHO HASIČSTVA V PRAZE 1928 / K: VE DVOU SE TO LÉPE TÁHNE / K: Z LÁSKY

1929 K: DŘÍVE A NYNÍ / K: DVANÁCTÉ AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ 28.IV.1929 / K: DŽUNGLE VELKOMĚSTA / K: EROTIKON / K: HŘÍŠNÁ KREV / K: MLÉKO, VÝŽIVA LIDSTVA / K: PASÁK HOLEK / K: PRAHA: ŠKOLSTVÍ / K: SVATÝ VÁCLAV / K: TCHÁN KONDELÍK A ZEŤ VEJVARA

1930 K: C. A K. POLNÍ MARŠÁLEK / K: DEN NA TATRANSKÉ SALAŠI / K: FIDLOVAČKA / K: KDYŽ STRUNY LKAJÍ / K: ZA RODNOU HROUDU / R: DEN NA TATRANSKÉ SALAŠI

1931 K: AFÉRA PLUKOVNÍKA REDLA / K: JAVORINA, PANSTVÍ KAMZÍKŮ, KOZOROŽCŮ A JELENŮ / K: KAREL HAVLÍČEK BOROVSKÝ / K: LOUPEŽNÍK / K: MILÁČEK PLUKU / K: MUŽI V OFFSIDU / K: PSOHLAVCI / K: PUDR A BENZIN / K: REVUE GONG / K: VAŽEC POD TATRAMI V PLAMENECH / K: ZE SOBOTY NA NEDĚLI

1932 He: SŇATKOVÁ KANCELÁŘ / K: BOUŘE NAD TATRAMI / K: DEVÁTÝ VŠESOKOLSKÝ SLET / K: KVĚTY NA TATRÁCH / K: MALOSTRANŠTÍ MUŠKETÝŘI / K: NAČERADEC, KRÁL KIBICŮ / K: PENÍZE NEBO ŽIVOT / K: PŘED MATURITOU / K: STAVBA FILMOVÝCH ATELIERŮ NA BARRANDOVĚ / K: ŠENKÝŘKA „U DIVOKÉ KRÁSY“

1933 K: DŮM NA PŘEDMĚSTÍ / K: KANTOR IDEÁL [francouzská verze] / K: PRODANÁ NEVĚSTA / K: SKŘIVÁNČÍ PÍSEŇ / K: ŠTVANÍ LIDÉ (ZATYKAČ Z – 48) / K: U SNĚDENÉHO KRÁMU / K: U SVATÉHO ANTONÍČKA / K: V TOM DOMEČKU POD EMAUZY / K: VRAŽDA V OSTROVNÍ ULICI / K: ZE SVĚTA LESNÍCH SAMOT / K: ŽIVOT JE PES

1934 He: POLSKÁ KREV / K: DOKUD MÁŠ MAMINKU / K: GRANDHOTEL NEVADA / K: HRDINNÝ KAPITÁN KORKORÁN / K: HUDBA SRDCÍ / K: KOUZLO LYŽÍ A HOR / K: MATKA KRÁČMERKA / K: MAZLÍČEK / K: POKUŠENÍ PANÍ ANTONIE / K: VOLHA V PLAMENECH / K: ZLATÁ KATEŘINA

1935 He: HRDINA JEDNÉ NOCI / K: FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE SKI 1935 / K: KOHO JSEM VČERA LÍBAL? / K: KRÁL ULICE / K: PAN OTEC KARAFIÁT / K: PRVNÍ POLÍBENÍ / K: STUDENTSKÁ MÁMA

1936 K: GOLEM

Vysvětlivky:

Sc – scénář

K – kamera

R – režie

He – herec

