Narodila se 7. července 1889 v Praze jako Eliška Jeníková. Původně se chtěla věnovat operní dráze a po ukončení měšťanky navštěvovala Pivodovu operní školu, nakonec ale zvítězila činohra. Jako herečka začínala v Plzni, kterou posléze zaměnila za pražské scény Švandova divadla, Divadla Vlasty Buriana a angažmá v Novém divadle. V roce 1911 se provdala za herce Karla Nolla. Ten býval ve 20. letech častým partnerem Vlasty Buriana a svým klidem výborně kontrastoval Burianově temperamentní komice. Manželé Nollovi spolu potom načas sdíleli angažmá v jeho souboru, kde se tehdy už dokázali prosadit Jaroslav Marvan, Čeněk Šlégl nebo Jindřich Plachta.

Ve filmu začínala v roce 1926, kdy si v Lamačově adaptaci Haškova Dobrého vojáka Švejka (v podání jejího manžela) zahrála epizodku služky se psem a v němé éře filmu potom následovalo ještě dalších pět titulů. Ve zvukovém filmu to bylo už více než devadesát rolí. Hrála domovnice, posluhovačky, klepny, bytné a hospodyně, prosté venkovské i městské ženy a díky svému talentu, který spočíval v charakterizačním umění, dokázala na sebe upoutat pozornost v menších či větších rolích i po boku tehdejších filmových hvězd. Ze stovky ztvárněných postav je třeba připomenout alespoň paní Šefelínovou v Mužích v offsidu, posluhovačku Randovou ve filmu U snědeného krámu, Eližbětu Peckovou v Jedenáctém přikázání, bábu kořenářku v Muzikantské Lidušce, Kmochovu matku v životopisném snímku To byl český muzikant, z těch poválečných třeba matku Klouzandu ve 13. revíru, Hadrbolcovou v Pytlákově schovance, Mráčkovou ve Vzbouření na vsi nebo Šebestovou v Bylo to v máji. Naposledy se na filmovém plátně objevila jako Tomešová v Sequensově dramatu Cesta ke štěstí. Zemřela 27. července 1959 v Praze.





Filmografie:

1921 He: KOŠILE ŠŤASTNÉHO ČLOVĚKA

1926 He: DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK

1927 He: DÙM ZTRACENÉHO ŠTĚSTÍ

1928 He: Z LÁSKY

1929 He: HANBA / He: CHUDÁ HOLKA / He: Z ČESKÝCH MLÝNÙ

1930 He: FIDLOVAČKA

1931 He: MUŽI V OFFSIDU

1932 He: ANTON ŠPELEC, OSTROSTŘELEC

1933 He: DOBRÝ TRAMP BERNÁŠEK / He: REVIZOR / He: S VYLOUČENÍM VEŘEJNOSTI / He: SVÍTÁNÍ / He: U SNĚDENÉHO KRÁMU / He: VRAŽDA V OSTROVNÍ ULICI / He: VŮNĚ DOMOVA

1934 He: DOKUD MÁŠ MAMINKU / He: MATKA KRÁČMERKA / He: POKUŠENÍ PANÍ ANTONIE / He: TATRANSKÁ ROMANCE (Píseň domova) / He: ZA RANNÍCH ČERVÁNKŮ / He: ZLATÁ KATEŘINA

1935 He: BEZDĚTNÁ / He: CÁCORKA / He: JEDENÁCTÉ PŘIKÁZÁNÍ / He: MARYŠA / He: POZDNÍ LÁSKA / He: PRVNÍ POLÍBENÍ / He: VIKTORKA

1936 He: DĚTI VELKÉ LÁSKY (Ave Maria) / He: IRČIN ROMÁNEK / He: MANŽELSTVÍ NA ÚVĚR / He: PÁTER VOJTĚCH / He: SEXTÁNKA / He: TŘI MUŽI VE SNĚHU

1937 He: ARMÁDNÍ DVOJČATA / He: BATALION / He: DĚVČE ZA VÝKLADEM / He: JARČIN PROFESOR / He: KRB BEZ OHNĚ / He: KŘÍŽ U POTOKA / He: KŘÍŽ U POTOKA (reklamní snímek) / He: LIDÉ NA KŘE / He: LÍZIN LET DO NEBE (Líza Irovská) / He: PANENSTVÍ / He: ROZVOD PANÍ EVY / He: VDOVIČKA SPADLÁ S NEBE / He: ŽENA NA ROZCESTÍ / He: ŽENA POD KŘÍŽEM





1938 He: BÍLÁ VRÁNA / He: CESTOU KŘÍŽOVOU / He: CIKÁNSKÁ LÁSKA / He: DĚTI NA ZAKÁZKU / He: IDEÁL SEPTIMY / He: JEJÍ PASTORKYNĚ / He: POD JEDNOU STŘECHOU / He: SLÁVKO NEDEJ SE! / He: SOUD BOŽÍ / He: STŘÍBRNÁ OBLAKA / He: SVĚT KDE SE ŽEBRÁ / He: UMLČENÉ RTY / He: VZHŮRU NOHAMA

1939 He: CESTA DO HLUBIN ŠTUDÁKOVY DUŠE / He: DĚVČE Z PŘEDMĚSTÍ ANEBO VŠECKO PŘÍJDE NA JEVO / He: EVA TROPÍ HLOUPOSTI / He: HUMORESKA / He: KRÁLOVNA STŘÍBRNÝCH HOR / He: PANÍ MORÁLKA KRÁČÍ MĚSTEM / He: SVÁTEK VĚŘITELŮ / He: TEĎ ZAS MY / He: TULÁK MACOUN / He: ULICE ZPÍVÁ / He: VENOUŠEK A STÁZIČKA / He: VESELÁ BÍDA / He: ŽENY U BENZINU

1940 He: BARON PRÁŠIL / He: MUZIKANTSKÁ LIDUŠKA / He: POZNEJ SVÉHO MUŽE / He: PROSÍM PANE PROFESORE! / He: TO BYL ČESKÝ MUZIKANT / He: VY NEZNÁTE ALBERTA

1941 He: HOTEL MODRÁ HVĚZDA / He: PANTÁTA BEZOUŠEK / He: ROZTOMILÝ ČLOVĚK

1942 He: BARBORA HLAVSOVÁ / He: MĚSTEČKO NA DLANI

1943 He: ČTRNÁCTÝ U STOLU / He: EXPERIMENT / He: ŠŤASTNOU CESTU

1944 He: PRSTÝNEK

1945 He: ŘEKA ČARUJE

1946 He: HOUSLE A SEN / He: PRŮLOM / He: 13. REVÍR

1947 He: ČAPKOVY POVÍDKY / He: MUZIKANT / He: NIKOLA ŠUHAJ / He: PAROHY / He: POLIBEK ZE STADIONU

1948 He: NÁVRAT DOMŮ

1949 He: NĚMÁ BARIKÁDA / He: PYTLÁKOVA SCHOVANKA ANEB ŠLECHETNÝ MILIONÁŘ / He: VZBOUŘENÍ NA VSI

1950 He: BYLO TO V MÁJI / He: PAST / He: PŘIZNÁNÍ / He, Zp: ZVONY Z RÁKOSU

1951 He: CESTA KE ŠTĚSTÍ

Vysvětlivky:

He – herečka

Zp – zpívá

