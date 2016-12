Kategorie: Osobnosti Napsal Mgr. Stanislav Bensch

Vlastním jménem Jana Lašková se narodila 24. ledna 1914 v Praze jako dcera operního pěvce Národního divadla Hanuše Laška. V sedmnácti odešla z konzervatoře do Osvobozeného divadla, kde debutovala jako Sirael v revui Golem (poprvé pod pseudonymem Hana Vítová). Odtud vedla její cesta do olomoucké zpěvohry, ale už po jedné sezoně se opět vrátila na dva roky k Voskovci a Werichovi a následně v letech 1935-37 byla v angažmá u Vlasty Buriana. Herecké zkušenosti potom získávala i na dalších pražských scénách, u Járy Kohouta, v operetě Švandova divadla a v Novém divadle u Oldřicha Nového (1941-42), kde v hudebních komediích uplatňovala svůj smysl pro jemný humor. V roce 1943 pak hrála v Uranii a ve Studiu Intimního divadla.

Ve filmu debutovala písničkou zakončující filmový týdeník, kterou nazpívala se svým prvním manželem, populárním operetním tenorem Járou Pospíšilem. Na stříbrném plátně se poprvé objevila v roce 1932 v malé roli komorné v rozverné operetce z prostředí módního salonu Děvčátko, neříkej ne!, ale také s Ljubou Hermanovou jako dívka z akvária v Honzlově veselohře s Voskovcem a Werichem Peníze nebo život. Do roku 1945 potom natočila přes půl stovky filmů a společně s Lídou Baarovou a Adinou Mandlovou patřila k nejobsazovanějším protagonistkám tehdejších snímků s milostnou tematikou. V desítkách navzájem si podobných rolí v nenáročných veselohrách či sentimentálních milostných románcích vytvářela postavy dívek, jejichž jedinou starostí bylo dobře se provdat za vhodného muže (Načeradec, král kibiců, Jarčin profesor, Paní Kačka zasahuje ...). Hrála je ve filmech režisérů Miroslava Cikána nebo Vladimíra Slavínského, ale také v titulech tvůrců, kteří stáli na samém okraji umění (Špelina, Marten, Vladimirov, Medeotti-Boháč).

Prvním filmem, který se výrazně lišil od dosavadního klišé, byli Wassermanovi Trhani (1936), natočení podle Nerudovy stejnojmenné novely. Téměř současně přišla do kin Fričova Ulička v ráji, kde vytvořila sociálně laděnou postavu Aničky ze střelnice a o rok později se objevila v obdobné roli jako dívka ze sociálně nejnižší vrstvy v Cikánově Batalionu. Frič si ji potom vybral jako písařku Hanku i do svého nadprůměrně zdařilého přepisu divadelní hry Viléma Wernera Lidé na kře (podobnou roli dostala později v roce 1943 ve Vávrově filmu Šťastnou cestu) a do adaptace hry M. A. Šimáčka Jiný vzduch (1939), v níž byla partnerkou Ladislava Boháče. Ve Fričově Valentinu Dobrotivém (1942) a Wassermanově Sobotě (1944) hrála po boku Oldřicha Nového. Svou největší a umělecky nejúspěšnější filmovou roli vytvořila v Čápově melodramatickém filmu Noční motýl (1941), kde se představila jako mladičká vychovatelka Marta, kterou nešťastná láska zavede na scestí. Pod jménem Hanna Witt hrála i v německém snímku Martina Friče Druhý výstřel (1943).

Po válce byla podobně jako Lída Baarová a Adina Mandlová nařčena z kolaborantství, ale obhájila se a směla hrát i ve filmu. Na stříbrném plátně se ale objevila už jen v několika titulech, za zmínku stojí alespoň Čápovo Znamení kotvy (1947) a Fričova Pytlákova schovanka, natočená jako parodie na filmové kýče, kde coby hlavní protagonistka Elén s nadhledem shodila nejednu svou dřívější filmovou roli. Jejím posledním hraným filmem byl snímek Dům v Kaprové ulici (1964). V 60. letech se také objevila v televizním písničkovém seriálu Babiččina krabička. Společně s R. A. Dvorským vystupovala i na estrádách a vedla pražský kabaret U sv. Tomáše (1953-59).



Pod civilním jménem Jana Rádlová (po rozvodu s Járou Pospíšilem se znovu provdala) žila osaměle a překládala z angličtiny, němčiny a ruštiny. Zemřela v Praze 3. března 1987.

Filmografie :

1932 He, Zp: DĚVČÁTKO, NEŘÍKEJ NE! / He: NAČERADEC, KRÁL KIBICŮ / He: PENÍZE NEBO ŽIVOT / He: PRÁVO NA HŘÍCH

1933 He: DŮM NA PŘEDMĚSTÍ / He, Zp: U SVATÉHO ANTONÍČKA

1934 He, Zp: MATKA KRÁČMERKA / He: NEZLOBTE DĚDEČKA / He: POZDNÍ MÁJ / He: ZA ŘÁDOVÝMI DVEŘMI

1935 He, Zp: HŘÍCH MLÁDÍ (Studenti na prázdninách) / He: JEDNA Z MILIONU / He, Zp: KOHO JSEM VČERA LÍBAL? / He: TŘI MUŽI NA SILNICI (SLEČNU NEPOČÍTAJE) / He: VDAVKY NANYNKY KULICHOVY / He, Zp: VÝKŘIK DO SIBIŘSKÉ NOCI

1936 He, Zp: SEXTÁNKA / He: SRDCE V SOUMRAKU / He: TRHANI / He: ULIČKA V RÁJI (Dobrodinec chudých psů)

1937 He, Zp: ARMÁDNÍ DVOJČATA / He, Zp: BATALION / He: DĚVČE ZA VÝKLADEM / He: JARČIN PROFESOR / He, Zp: KRB BEZ OHNĚ / He: LIDÉ NA KŘE / He, Zp: POSLÍČEK LÁSKY / He, Zp: VÝDĚLEČNÉ ŽENY

1938 He, Zp: BLÁHOVÉ DĚVČE / He: CECH PANEN KUTNOHORSKÝCH / He: CESTOU KŘÍŽOVOU / He: DĚTI NA ZAKÁZKU / He: KLAPZUBOVA JEDENÁCTKA / He, Zp: MILOVÁNÍ ZAKÁZÁNO / He: POD JEDNOU STŘECHOU / He: VZHŮRU NOHAMA

1939 He, Zp: JINÝ VZDUCH / He: KDYBYCH BYL TÁTOU / He: OSMNÁCTILETÁ / He: PANÍ KAČKA ZASAHUJE ... / He, Zp: U SVATÉHO MATĚJE / He, Zp: VESELÁ BÍDA / He: ZLATÝ ČLOVĚK

1940 He: ADAM A EVA / He, Zp: PÍSEŇ LÁSKY / He: PRO KAMARÁDA / He: SMĚRY ŽIVOTA / He: ŠTĚSTÍ PRO DVA

1941 He: NOČNÍ MOTÝL

1942 He: KAREL A JÁ / He: VALENTIN DOBROTIVÝ

1943 He: ŠŤASTNOU CESTU

1944 He, Zp: JARNÍ PÍSEŇ / He: PŘÁTELÉ / He: SOBOTA

1945 He: JENOM KROK

1947 He: ZNAMENÍ KOTVY

1949 He, Zp: PYTLÁKOVA SCHOVANKA ANEB ŠLECHETNÝ MILIONÁŘ

1955 He: MUŽ V POVĚTŘÍ

1958 He, Zp: OLDŘICH NOVÝ

1964 He: DŮM V KAPROVÉ ULICI

1972 Zp: ZPÍVAJÍCÍ FILM

Vysvětlivky :



He – herečka

Zp – zpívá